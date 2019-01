Kritische Van Bronckhorst: Dit was totaal onnodig

,,Het lijkt me duidelijk dat na deze wedstrijd veel dingen besproken moeten worden'', zei Van Bronckhorst na de nederlaag bij PEC Zwolle (3-1). ,,Hoe we spelen, hoe we op het veld staan. In de tweede helft was dat allemaal beduidend minder dan wij kunnen.''

Feyenoord begon volgens de trainer goed aan het eerste competitieduel van 2019. ,,Gezien ons overwicht was het wachten op het doelpunt dat moest komen. Maar dat gebeurde niet. Na de 1-0 van PEC Zwolle kwamen we wel weer gelijk dankzij een mooie vrije trap van Robin, maar we begonnen heel slecht aan de tweede helft'', zei Van Bronckhorst. ,,Daardoor zijn we niet meer in de wedstrijd gekomen. Dit was totaal onnodig. We hebben onszelf in de problemen gebracht, we hebben zelf de onrust in de ploeg laten komen. Het was ondermaats.''