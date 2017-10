Kreek beoogd opvolger De Haan bij Oranje Leeuwinnen

De 46-jarige oud-voetballer van onder meer Ajax, Padova, Perugia en Vitesse is de beoogde opvolger van Foppe de Haan, maar Wiegman en Kreek willen eerst kijken ,,of het klikt''. De oud-middenvelder was eerder jeugdtrainer bij Ajax, hoofd jeugdopleiding bij Almere City en assistent van hoofdtrainer Frank de Boer bij Internazionale.

Oranje speelt donderdag in en tegen Oostenrijk. Vijf dagen later volgt de eerste WK-kwalificatiewedstrijd, in Groningen tegen Noorwegen, dat deze zomer op het Europees kampioenschap nog met 1-0 opzij werd gezet door Nederland. De functie van assistent-trainer bij de Leeuwinnen is vacant sinds dat succesvol verlopen EK. De afzwaaiende De Haan was alleen voor het toernooi aangesteld.