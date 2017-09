Kramer inzetbaar, Jørgensen na interlands terug

Spits Michiel Kramer, die last had van een liesblessure en in Napels op de tribune moest plaatsnemen, trainde vanochtend weer mee en is beschikbaar voor de uitwedstrijd van de landskampioen in Alkmaar. Nicolai Jørgensen is nog steeds niet 100% hersteld, en keert pas na de interlandperiode terug in de selectie van de landskampioen.