Kramer aast op revanche in Utrecht: ‘Dat Dick me wil halen is positief’

Kramer liet zijn contract met Maccabi Haïfa afgelopen week ontbinden en arriveerde gisteravond op Schiphol. Bij de club uit Israël was hij sinds november op een zijspoor beland, nadat de Nederlandse enclave met Fred Rutten als trainer, Mo Allach als technisch directeur en assistent-trainers Rob Maas en Arno van Zwam was vertrokken. Kramer trainde vanmiddag al mee bij FC Utrecht.

,,We hebben het als gezin fijn gehad in Israël, we waren altijd samen en ik heb een derde zoon gekregen’’, kijkt Kramer terug. ,,Dat heb ik als heel erg prettig ervaren. Sportief ging het minder, maar als gezin hebben we het super naar ons zin gehad.’’

Bij FC Utrecht komt Kramer op voorspraak van trainer Dick Advocaat. Beiden werken begin 2018 samen bij Sparta. ,,Dick weet hoe ik in elkaar steek. Als hij me bij de club wil halen, is dat alleen maar positief. Zeker bij een zo’n mooie club als FC Utrecht. Ik heb er wel lang over getwijfeld, omdat we het als gezin het zo goed hadden in Israël.’’