Kraker tussen Feyenoord en AZ sluit midweekse inhaalronde af

Nijhuis deelt 'jubileum­kaart' uit

25 september Arbiter Bas Nijhuis (42) deelde in het duel tussen PSV en FC Groningen (3-1) een gele 'jubileumkaart' uit. Het was zijn duizendste 'bekeuring' in de eredivisie. De gele kaart was voor Ajdin Hrustic, die in de 29ste minuut Olivier Boscagli hard onderuit haalde.