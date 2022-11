Kort geding atletiekcoach Charles van Commenée van de baan

Commenée en Van Diepen hadden eerder een dispuut over mediapublicaties over het schildklierhormoon Thyrax voorgelegd aan een onafhankelijk sportrechtadvocaat. Het resultaat is dat het kort geding nu wordt ingetrokken.

,,Ik ben blij dat het nu de wereld uit is, maar zorgelijk dat het de wereld in is gekomen. Wat betreft de topsportcultuur binnen de atletiek ben ik benieuwd wat de analyse van de onafhankelijke expert heeft opgeleverd”, aldus Van Commenée.

De 26-jarige Van Diepen had eerder in interviews in de kranten NRC en Trouw gezegd dat Van Commenée in een gesprek met hem en Thijmen Kupers de atleten zou hebben aangezet tot het gebruik van een bepaald schildkliermedicijn, dat prestatiebevorderend zou zijn.

De Atletiekunie concludeerde in oktober na een onderzoek al dat er ‘geen fundamentele grondslag’ is voor de beschuldigingen aan het adres van Van Commenée met betrekking tot doping.

Van Commenée stapte alsnog naar de rechter omdat hij vond dat er nog onduidelijkheid was over het feit of hij in een gesprek met Van Diepen en Kupers positief gesproken zou hebben over het gebruik van Thyrax.

,,Duidelijkheid daaromtrent is van belang omdat mijn integriteit als coach in het geding is en daarmee ook de successen van de topatleten die ik in het verleden in binnen- en buitenland heb begeleid”, schreef Van Commenée in een verklaring.