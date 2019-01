Koploper FC Den Bosch onderuit bij FC Eindhoven

Wedstrij­den Cambuur en FC Dordrecht vanavond afgelast

17:07 De wedstrijd Cambuur- Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie van vrijdagavond is afgelast. Scheidsrechter Edwin van de Graaf heeft rond de klok van 17.00 uur een streep door het duel gezet. Eerder vandaag werd ook al besloten FC Dordrecht - Jong PSV niet door te laten gaan vanwege het onbespeelbare veld.