Koploper Club Brugge verslikt zich in Racing Genk

Van Bronckhorst: Hoopte dat andere jongens zouden opstaan

23:07 Trainer Giovanni van Bronckhorst was niet tevreden over de bekerzege van Feyenoord op de Amsterdamse amateurs van AVV Swift (4-1). ,,Ik heb wat spelers rust gegeven. Ik hoopte dat enkele jongens die niet vaak spelen zouden opstaan, maar dat was helaas niet het geval. Al heeft Sam Larsson het wel goed gedaan.''