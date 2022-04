Koploper Ajax kan zich geen misstap in Nijmegen veroorloven

PSV wil Cody Gakpo met nieuw contract uit handen van Arsenal en andere clubs houden

PSV zet momenteel alle zeilen bij om Cody Gakpo uit handen van buitenlandse clubs te houden. Daarbij wordt geen middel geschuwd en is een nieuw en langer contract tot misschien wel 2027 denkbaar. De 22-jarige Eindhovenaar verlengde in januari zijn contract tot medio 2026 en is al maanden een enorm gewilde prooi op de transfermarkt.

