Koopmeiners over voorselectie Oranje van Stengs: ‘Calvin moet niet gaan zweven, hè’

Rechtsback Van Anholt tijdelijk linksback bij NAC: ‘Ik ben de joker van het team’

2 november Pele van Anholt zegt zoals het is. ,,Uiteindelijk mogen we blij zijn met een gelijkspel, echt wel. We hadden niet veel in te brengen. Als ik iets positiefs moet benoemen deze avond is dat onze concurrenten niet zijn uitgelopen.”