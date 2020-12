Koopmeiners over hectische dagen: ‘Misschien is het van beide kanten niet helemaal netjes verlopen’

Koopmeiners, die donderdag tegen Napoli nog een penalty miste, zette de thuisploeg in de eerste helft met een kopbal op voorsprong. Op dat moment was er weinig aan de hand voor de ploeg van Jansen, die voor de eerste keer als hoofdtrainer aan een eredivisiewedstrijd begon. Door een rode kaart van Fredrik Midtsjø kantelde de wedstrijd en pakte Groningen dankzij twee doelpunten van Ahmed El Messaoudi de winst. ,,Ik denk dat ik daar maar niets over moet zeggen", zei Koopmeiners over de tweede rode kaart van Bruno Martins Indi.

Over de afgelopen dagen sprak de aanvoerder wel. Zaterdag werd trainer Slot op straat gezet omdat hij gesprekken gevoerd zou hebben met Feyenoord. ,,Dat is het gekke aan de voetbalwereld. Je spreekt de trainer niet eens meer en hij zit al in de auto naar huis. Heel chaotisch, hectisch en apart. Het is een bijzondere dag die je niet snel meemaakt. De groep was wel aangeslagen. Uiteindelijk staan we achter het besluit van de directie en zijn we blij met diegene die naar voren is geschoven, want in Jansen hebben we het volste vertrouwen. Het is ongelukkig hoe het tot stand is gekomen.”

Koopmeiners had mooie woorden over voor Slot, met wie hij zaterdagavond nog telefonisch contact had. ,,Arne is een geweldige trainer die het voor ons geweldig heeft gedaan. Via deze weg willen wij hem bedanken. Het is zuur dat het zo geëindigd is. Ik heb hem gisteravond aan de telefoon gesproken. Hij heeft mij en het team bedankt en vond de samenwerking erg prettig", aldus Koopmeiners, die niet meer hoeft te weten van eventuele onderhandelingen met Feyenoord. ,,Voor mij is het niet relevant om te weten hoe de gesprekken zijn gegaan. We hebben het volste vertrouwen in Pascal die naar voren is geschoven en dat hadden we vandaag graag laten zien.”

,,Arne is een geweldige trainer en we hebben veel van hem geleerd. Misschien is het van beide kanten niet helemaal netjes verlopen, maar dat is gebeurd", sluit hij af.

