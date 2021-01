Koopmeiners is opgelucht: ‘Dit was voor ons een cruciale wedstrijd’

SamenvattingTeun Koopmeiners speelde vanavond zijn 100ste duel in de eredivisie, maar een feestelijke avond leek het lange tijd niet te worden voor de speler van AZ. Een paar minuten voor tijd stond AZ nog op gelijke hoogte met ADO Den Haag, maar toen scoorde Zakaria Aboukhlal de verlossende 2-1. ,,Opgelucht, dat is denk wel het juist woord, ja.”

,,In de eerste helft maakten we te weinig kansen af. We kregen ze wel, maar moeten dan veel zuiverder zijn", zei de aanvoerder van AZ voor de camera van ESPN. ,,Dat we dan een doelpunt tegen krijgen is niet goed, laat dat duidelijk zijn, maar ik ben wel trots op de manier waarop we ons hebben teruggevochten. Het is heel mooi voor Zaka dat hij de winnende binnenschiet.”



Bekijk hier de samenvatting (Premium).

Een gouden wissel dus van trainer Pascal Jansen, die na de 0-1 van Michiel Kramer vier nieuwe spelers het veld in stuurde. ,,We weten dat hij een speler is met veel diepte in zijn spel. Hij kan goed tussen de linies spelen en dat hadden we ook even nodig, want ADO zakte erg ver in en maakte de ruimtes klein. We moesten daar veel meer omheen voetballen. Soms waren we daar wat te gretig in, en dan kan zo'n ploeg als ADO je het erg lastig maken.”

,,Vooraf zeiden we al tegen elkaar dat deze wedstrijd cruciaal is. Het is leuk dat je wint van PSV, maar als je die drie punten betekenis wilt geven moet je deze wedstrijd ook gewoon winnen. Dat is gelukkig gelukt.”

Matchwinner

Aboukhlal kwam in de 63ste minuut in het veld en verliet een half uur later met een brede glimlach weer het stadion. ,,Ik probeer het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken, omdat ik wil spelen en ook omdat ik vind dat ik hoor te spelen. Vandaag ben ik met twee doelpunten beslissend geweest. Het is nu aan de trainer, maar ik hoop wel op meer speeltijd.”

Volledig scherm Zakaria Aboukhlal en Timo Letschert. © BSR Agency