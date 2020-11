Koopmeiners haakt af bij Oranje, ook De Wit keert terug naar AZ

Statistieken Kan De Boer negatief record voorkomen tegen man in vorm Ramos?

11 november Nederland gaat vanavond in een vriendschappelijk duel met Spanje op zoek naar de eerste overwinning met Frank de Boer aan het roer. Nederland en Spanje staan in de Johan Cruijff Arena voor de dertiende keer tegenover elkaar. Van de vorige twaalf duels won Oranje er zes, Spanje was vijf keer de sterkste en één keer eindigde het duel onbeslist.