Koopmeiners blijft bij groep ondanks schorsing voor laatste poulewedstrijd

Scherpen valt op bij Jong Oranje: ‘Voor mezelf is dit wel lekker’

25 maart Kjell Scherpen kreeg na zijn debuut op het EK met Jong Oranje veel reacties. De doelman van Ajax had in het openingsduel met Roemenië (1-1) niet heel veel te doen, maar hij hield het elftal van bondscoach Erwin van de Looi in de tweede helft met twee goede reddingen wel op de been. ,,Voor mezelf is dit wel lekker. De momenten dat het moest, stond ik er”, aldus Scherpen donderdag in het spelershotel in Boedapest.