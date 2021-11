Koning Willem-Alexander gespot als co-piloot bij vlucht van Feyenoord-fans naar Praag

Voor de Feyenoord-supporters kan hun reis in ieder geval niet meer stuk. De Rotterdammers zagen op het vliegveld pas dat ze door de koning naar Praag werden gebracht. Feyenoord speelt donderdagavond om 18.45 uur in de Conference League tegen Slavia Praag.

,,Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is”, zegt een supporter tegen RTV Rijnmond, die een foto van de zwaaiende koning in de cockpit wist te maken. ,,Heel dichtbij kon ik niet komen, want een beveiliger hield me tegen.”

Koning Willem-Alexander staat bekend als Ajax-fan en hij kon het niet laten wat grapjes te maken over de intercom. ,,Ja dat is mooi toch, ik vind het wel grappig”, aldus de supporter. Pas op het vliegveld van Praag zagen de reizigers dat het de koning was die de opmerkingen maakte.

Voor de supporters is de voetbalreis naar Praag extra speciaal, omdat ze in Nederland voorlopig niet het stadion in mogen. ,,We gaan er een extra groot feestje van maken”, lacht de Feyenoord-supporter bij RTV Rijnmond. ,,We hebben aan een gelijkspel genoeg voor de volgende ronde, dus dat moet helemaal goedkomen.”

Het zou de eerste Europese overwintering van de Rotterdammers zijn sinds december 2014. Feyenoord kan echter geen beroep doen op Justin Bijlow. De 23-jarige doelman van Oranje moet verstek laten gaan vanwege een positieve coronatest.

Bekijk hieronder onze video's over Feyenoord.