Komt het nog goed met Mo Ihattaren? Contract bij Juventus nu ook op het spel

Met video Dusan Tadic onder de indruk van Ajax-coach John Heitinga: ‘Hij heeft alles’

Dusan Tadic is onder de indruk van zijn nieuwe trainer John Heitinga. ,,Er zijn veel dingen veranderd. Er stroomt vers bloed en nieuwe energie”, zei de aanvoerder in de aanloop naar het thuisduel van Ajax donderdag met 1. FC Union Berlin in de Europa League. ,,Het is mooi dat de trainer de club kent en daarvoor leeft. Ik ben erg onder de indruk. Hij heeft alles.”