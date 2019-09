Kökcü: Wij kunnen veel beter dan dit

Door Daniël Dwarswaard



Ja, tijdens de nabespreking vielen weer eens harde woorden. Of duidelijke woorden, zegt Orkun Kökcü. ,,De trainer was kritisch en teleurgesteld. Dat lijkt me ook logisch. We komen de afspraken op het veld niet na en dan gaat het mis. Zoals? Het gaat er vooral om dat we beter moeten samenwerken.’’

Supporters in de Kuip steunde de ploeg nog vrij lang, maar na de 0-3 nam het cynisme én de boosheid toe. Spelers moesten zich kapot schamen en laten zien dat ze het Feyenoord-shirt waard zijn. ,,Ik begrijp wel dat de fans kritisch zijn.’’ Zondag wacht wéér een thuiswedstrijd. Prettig of juist niet? ,,Dat blijft altijd een voordeel. En dat moet het ook blijven. In de Kuip spelen blijft het lekkerste dat er is.’’

Kökcü werd tegen AZ gewisseld. Tot onvrede van het publiek dat massaal floot om te laten merken dat ze het niet met die keuze van Stam eens waren. Daarna werd zijn naam nog gescandeerd. ,,Ik hoorde het ja. Mooi natuurlijk. Maar ik verwacht meer van mezelf. Meer dwingend zijn in balbezit. Daar help ik ook de ploeg mee. Wij kunnen veel beter dan dit. Dat hebben we dit seizoen al laten zien.’’