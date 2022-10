Kökçü over rake vrije trap: ‘We hebben nu springende muren, dus ik train er veel op’

Slot was ook niet helemaal tevreden met het 3-5-2 experiment, dat slechts een halfuurtje duurde. ,,Het spel was wisselend. Ik denk dat het aanvallend vrij aardig was. We wilden meer mensen in het strafschopgebied brengen. Ik vind dat we veel meer diepgang vanuit het middenveld moeten hebben en dat onze middenvelders iets meer vrijuit moeten kunnen aanvallen. Daarom speelden we dus met drie verdedigers, zodat de restverdediging in ieder geval goed staan. Maar dat pakte niet helemaal goed uit", zei Slot bij ESPN.



,,Als Orkun meer kan aanvallen is hij natuurlijk enorm goed. We wisten vooraf ook dat als het niet goed zou uitpakken, we gewoon weer terug zouden schakelen op ons vertrouwde systeem. We kunnen natuurlijk weinig trainen, dus dan moet het tijdens wedstrijden. Dit was voor ons een moment om te proberen. Ik had gehoopt dat we op deze manier energieker druk konden zetten, maar het pakte niet uit zoals we gehoopt hadden.”