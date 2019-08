Köhlert en Smeets schitteren, Espinosa maakt weinig indruk

Er waren weinig zware onvoldoendes dit weekeinde. Alleen Javier Espinosa van FC Twente kreeg een 4. Ook scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd met dat beroerde cijfer beoordeeld. Hij bestrafte bij PEC Zwolle - Sparta een gevaarlijke tackle van Bart Vriends slechts met geel.

Willem II – FC Emmen 2-1

Willem II: Wellenreuther 7; Dankerlui 6,5, Holmen 6, Peters 6, Heerkens 6,5; Saddiki 6,5, Vrousai 6,5, Llonch 7; Nunnely 6, Pavlidis 5 (90. Gladon -), Köhlert 7,5 (83. McGarry -).

FC Emmen: Telgenkamp 5,5 ; Bijl 6, Veendorp 6, Bakker 6,5, Beste 5; Laursen 7, Chacon 5,5 (76. Peña -), Ugrinic 5, Arias 5,5, De Leeuw 6, Kolar 6 (90. Quispel -).

Scheidsrechter Mulder: 5.

Man of the match: Mats Köhlert speelde vroeger in rolletje in een krimi maar tegenwoordig is hij een frisse aanwinst voor Willem II. Tegen Emmen scoorde hij twee fraaie goals voor de koploper.

Volledig scherm Mats Köhlert viert zijn treffer met Ché Nunnely. © BSR Agency

Heracles – Vitesse 1-1

Heracles: Blaswich 7; Bakboord 5,5, Pröpper 6,5 (78. Van den Buijs -), Knoester 6, Czyborra 6; Merkel 5,5, Mauro Júnior 6,5 (88. Dos Santos -), Kiomourtzoglou 6,5; Van der Water 6, Dessers 6,5, Konings 5,5 (74. Szöke -).

Vitesse: Pasveer 7,5; Karavaev 6, Doekhi 5, Obispo 5,5, Clark 6 (90. Lelieveld -); Tannane 5, Bazoer 5, Foor 5, Grot 5 (88. Darfalou -); Linssen 6,5, Matavz 5 (61. Buitink -).

Scheidsrechter Manschot: 6

Man of the match: Remko Pasveer redde zijn club Vitesse door middel van een schitterende redding in de slotfase.

Volledig scherm Remko Pasveer blonkt uit en had tussendoor nog tijd om tegenstanders overeind te helpen. © BSR Agency

Heerenveen – FC Twente 0-0

Heerenveen: Hahn 6; Floranus 6,5, Dresevic 6, Botman 6, Woudenberg 5 (46. Van Rhijn 6,5); Faik 5,5, Kongolo 5,5, Bruijn 6 (75. Ras -); Van Bergen 6,5, Odgaard 5,5, Ejuke 6 (Van der Heide -).

FC Twente: Drommel 7,5; Pleguezuelo 5.5, Bijen 6, Schenk 6, Verdonk 5.5 (80. Berggreen -); Roemeratoe 5,5 (68. Aburjania -), Espinosa 4, Selahi 6; Vuckic 5,5, Aitor 5,5, Nakamura 5 (57. Zekhnini 5).

Scheidsrechter: Van Boekel 7.

Man of the match: Joël Drommel is bezig aan een goed seizoen en afgelopen zaterdag hield hij ook nog eens voor het eerst de nul.

Volledig scherm Drommel (rechts). © BSR Agency

RKC Waalwijk – ADO Den Haag 1-2

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Van Ewijk 6,5, Beugelsdijk 7, Pinas 6 (77. Kanon -), Meijers 5,5; Immers 6,5, Goossens 6,5 (77. Malone -), Bakker 6; Ould-Chikh 5 (66. Goppel -), Necid 7, Hooi 5,5.

RKC Waalwijk: Heemskerk 5; Van Weert 5,5, Meulensteen 5,5, Delcroix 6, Quasten 6,5 (79. Vente -); Rienstra 5,5, Spierings 5, Tahiri 6; Maatsen 5,5 (54. Sow 6), Bilate 6, Bakari 6,5 (66. Seys -).

Scheidsrechter: Van de Graaf 6.

Man of the match: Het is een goede week voor Tom Beugelsdijk die bekendmaakte vader te worde én zijn eerste eredivisiegoal sinds 8 april 2018 maakte.

Volledig scherm Tom Beugelsdijk (achter) wint het kopduel. © BSR Agency

FC Utrecht – VVV 1-2

FC Utrecht: Paes 5; Klaiber 6, Janssen 6, Hoogma 6, Guwara 6; Strieder 5 (46. Dalmau 6,5), Maher 6,5, Gustafson 5,5;Kerk 6, Abass 5,5 (61. Bahebeck -), Joosten 5,5 (66. Cerny -).

VVV: Kirschbaum 6,5; Pachonik 6, Kum 6 (88. Schäfer -), Röseler 6,5, Janssen 6; Linthorst 7, Post 6 (73. Cattermole -), Neudecker 6; Sinclair 6 (75. Scheimann -), , Soriano 6, Van Ooijen 6.

Scheidsrechter: Kamphuis 5.

Man of the match: Kind van de club Evert Linthorst is los. Na zijn goal tegen Ajax maakte hij er nu twee tegen FC Utrecht. De geboren Venlonaar is bezig aan het seizoen van zijn doorbraak.

Volledig scherm Evert Linthorst wordt gefeliciteerd na een van zijn treffers. © BSR Agency

PEC Zwolle – Sparta 2-2

PEC Zwolle: Mous 7; Hamer 6, Dekker 5, Kersten 6,5, Paal 6; Clement 6,5, Bruns 6 (71. Saymak -), Bel Hassani 6,5; Westerman 5 (55. Van Wermeskerken 6,5), Thy 6, Johnsen 6.

Sparta: Coremans 6; Abels 5, Vriends 6, Mattheij 6, Faye 5 (78. Veldwijk); Harroui 5, Auassar 5 (51. L. Duarte 6), Smeets 7,5, Rayhi 6; Dervisoglu 6,5, Ache 6 (60. Piroe 6).

Scheidsrechter: Gözübüyük 4.

Man of the match: Bryan Smeets was de beste man op het veld in Zwolle. De Limburger die vorig seizoen nog twaalf keer scoorde in de eerste divisie verzorgde tegen PEC Zwolle twee assists en is heel belangrijk voor de promovendus die verrassend derde staat.