Koester het amateurclubje waar je vandaan komt

Görtler: We waren in duels en voetbal­lend beter

0:06 Een klotenuitslag. Willem Janssen draaide er niet omheen na FC Utrecht – Vitesse (1-1). Zijn verrassende ploeggenoot in de basiself, Lukas Görtler, ziet volop perspectief voor de return van de play-offsfinale in Arnhem. ,,Het geeft vertrouwen dat we niet alleen in duels beter waren, maar ook voetballend.”