Koeman ziet concurrentie toenemen: ‘Volop mogelijkheden en dat is positief’

,,Als coach is het goed nadenken over de eerste elf’’, aldus Koeman. ,,Maar ingewikkelde keuzes horen bij het nationale team. Alle spelers maken een ontwikkeling door en dat is positief.’’

,,Het middenveld en de aanval heeft bijvoorbeeld volop mogelijkheden. Misschien gaan we wel toe naar meer wijzigingen per wedstrijd, afhankelijk van de omstandigheden.’’

Van de Beek

Donny van de Beek is een van de spelers die terug is in de selectie. Of hij direct in de basis zal staan, laat Koeman open. ,,Hij kan twee posities invullen, dat doet hij ook bij zijn club.’’

Koeman houdt vast aan een vaste kern spelers in zijn selectie. Toch houdt hij alle ontwikkelingen van nieuwe talenten nauwlettend in de gaten. ,,We werken vanuit een vaste groep, jongens die het verdienen. Maar als iemand op de deur klopt en we kunnen er niet omheen, zullen we dat zeker niet nalaten.’’

Dest