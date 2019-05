Koeman: Van Dijk en Wijnaldum verdienen de Champions League

Het Oranje-duo sluit dan niet alleen enkele dagen later aan bij het Nederlands elftal voor de Final Four van de Nations League, ze verdienen de prijs gewoon vindt Koeman. ,,Liverpool was zo dicht bij een prachtige prijs, dat het heel zuur zou zijn voor Van Dijk en Wijnaldum als ze na een fantastische seizoen met lege handen blijven‘’, zei Koeman tegen persbureau Reuters. ,,Dat hebben beiden niet verdiend.”