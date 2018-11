Koeman traint met vrolijke en fitte groep

Bondscoach Ronald Koeman kon vandaag al zijn basisspelers van het gewonnen duel een dag eerder met wereldkampioen Frankrijk (2-0) op het trainingsveld in Zeist verwelkomen.



Oranje reist morgen per bus naar Duitsland, waar aan het einde van de middag een training op het programma staat in het stadion van Schalke 04. De ploeg van Koeman heeft in Gelsenkirchen aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de groepswinst in de A-divisie van de Nations League. In dat geval houdt Oranje wereldkampioen Frankrijk op basis van het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden (3-2) onder zich.