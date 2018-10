Koeman tempert optimisme: 'Oranje is er nog lang niet'

Met de historische zege op Duitsland nog vers in het geheugen, staat het Nederlands elftal dinsdagavond alweer voor een nieuwe uitdaging in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. Oranje mag zich nu in een vriendschappelijk duel meten met België, samen met Frankrijk de nummer één van de wereldranglijst.

Ronald Koeman is niet verbaasd dat de stemming in het land over zijn ploeg aan het omslaan is. ,,Onze fans zijn niet echt verwend geweest", beseft de bondscoach. ,,Maar ik moet ook analyseren wat beter moet en kan. We hebben de aanzet gegeven, maar we zijn er nog lang niet."

Van de Belgen is al bekend dat ze niet op volle oorlogssterkte tegen Oranje voetballen. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé zijn geblesseerd en achter de namen van Marouane Fellaini en Vincent Kompany staat nog een groot vraagteken.

Koeman zal ook zo weinig mogelijk risico met zijn spelers nemen. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft al toestemming gekregen om terug naar Liverpool te gaan. ,,Hij heeft de laatste weken met twee gebroken ribben gespeeld", zei de bondscoach over de duurste verdediger van de wereld. ,,Hij wilde toch tegen Duitsland spelen. Dan moet je die club nu wat terug geven. Voor spelers als Dumfries en Bergwijn was het duel met de Duitsers ook zwaar. Iedereen heeft getraind. We kijken dinsdag nog tijdens een training hoe iedereen er voorstaat. Ik ben hier met 23 spelers en die zijn stuk voor stuk volwaardig international."

Bergwijn, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt gaan als een komeet, stelde de bondscoach. ,,Zij kunnen topspelers worden. Maar België heeft een unieke lichting die al jaren op topniveau speelt. Spelers als Hazard, De Bruyne, Lukaku en Vertonghen worden niet ieder jaar geboren. Genieten jullie nog maar even van ze'', grijnsde hij op zijn afsluitende persconferentie naar de aanwezige Belgische journalisten. ,,We lijken met Nederland op de goede weg, maar we zijn pas terug als we het EK van 2020 halen en daar niet alleen meedoen maar ook resultaten boeken."

