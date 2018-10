Koeman roept Bergwijn, Rosario, Dumfries en Groeneveld op

Nederland speelt volgende week zaterdag voor de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later, dinsdag 16 oktober, is België gastheer voor een oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion te Brussel.



Het Nederlands elftal begon de nieuwe Nations League vorige maand met een nipte nederlaag in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk (2-1). Frenkie de Jong, die tegen de Fransen voor het eerst in de basis startte en toen een van de uitblinkers was, maakt nu ondanks de naweeën van een kuitblessure weer deel uit van de selectie. De middenvelder miste de laatste twee wedstrijden van Ajax.