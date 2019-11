Koeman reageert gevat op situatie rondom Zoet

Zoet heeft kort na de bekendmaking van de Oranje-ploeg contact opgenomen, kort nadat de doelman het zelf wist. Koeman streeft zoveel mogelijk vastigheid in zijn selectie na, zo liet hij weten. Of Zoet tweede of derde doelman is, is nog niet bekend. ,,Hij was altijd tweede keeper”, zei Koeman. ,,We gaan het rustig bekijken en maken het op tijd bekend. Ook aan hem”, zei Koeman gevat.



Over de excuses van PSV na de miscommunicatie met Zoet wilde Koeman niet veel meer zeggen. ,,Er is veel over gezegd. Het is niet goed verlopen. Daar laat ik het bij.”