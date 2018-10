Koeman legt 'fundament' bij Oranje en stelt nieuw doel

,,Er ligt nu een fundament’', zei Koeman na de oefeninterland in Brussel tegen de nummer 1 van de wereldranglijst. ,,We krijgen volgende maand Frankrijk-thuis en Duitsland-uit in de Nations League. Veel mensen zullen vooraf gedacht hebben dat we maar één punt zouden halen in deze groep, maar we hebben er al drie en gaan er wellicht nog meer halen. Het allerbelangrijkste is dat we groepshoofd worden voor de EK-kwalificatie als we nog één of meer punten halen.’'

De ploeg van Koeman heeft na de winst van zaterdag op Duitsland drie punten in groep 1 van divisie A. Frankrijk leidt met zeven uit drie, de Duitsers hebben pas één punt. De beste tien landen uit divisie A, waarin twaalf landen zitten, zijn groepshoofd bij de loting in december in Dublin voor de EK-kwalificatie.

Drie dagen na de verrassende zege op Duitsland (3-0) kwam Oranje in Brussel al vroeg op achterstand. ,,Dat had niets met scherpte te maken’', benadrukte Koeman. ,,Het was een geweldige goal van Mertens, daar konden we weinig aan doen. Die drie spelers voorin bij België, Hazard, Lukaku en Mertens, hebben zoveel pure kwaliteiten dat ze uit het niets een kans kunnen creëren. Gelukkig spelen we niet iedere wedstrijd tegen spelers als Hazard. We hadden in het begin moeite, maar kwamen daarna beter in de wedstrijd. In de tweede helft kon het beide kanten op vallen. Wij hadden ook nog twee, drie momenten.’'