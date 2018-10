Koeman kritisch op Van Dijk: 'Dat zag hij aan m'n gezicht'

,,Dat heb ik hem een halve minuut na die wedstrijd al verteld", zei Koeman. ,,Ik ken hem goed, ik weet ook waar zijn kleine minpuntjes zitten en dat hij af en toe iets te gemakkelijk is. Maar dit zijn momenten dat je als verdediger niet op een meter van de spits kunt staan. En zeker hij niet, zo sterk als hij is."



,,Maandag toen hij hier binnenkwam in Zeist zag hij ook al aan mijn gezicht wat ik vond van die overtreding in de wedstrijd van zondag van Liverpool tegen Manchester City die een penalty kostte. Maar hij beseft ook wel dat hij daar een foute tackle maakte", zei Koeman.



Van Dijk ontsnapte zondag omdat Riyad Mahrez de strafschop miste. De Engelse topper eindigde in 0-0.