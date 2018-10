Koeman is even klaar met Padt

De 28-jarige keeper werd vorige maand na de wedstrijd tegen AZ opgepakt door de politie omdat hij zich in de trein naar huis had misdragen. Voor Koeman was er sprake van een optelsom. ,,We hebben al een paar keer aangegeven dat hij fitter moet zijn’’, verklaarde de bondscoach vanmiddag. ,,Als dit er dan bij komt, is één en één twee en selecteer ik hem niet.''