Koeman geniet van revalidatie Depay: ‘Wat hij doet is geweldig’

Als voorbereiding op het toernooi komt Oranje op 23 maart bij elkaar in Zeist voor het oefenduel tegen de Verenigde Staten. Of dat doorgaat? ,,We houden met alles rekening. De beslissing ligt bij de overheid.” Het duel uitstellen, zodat er met publiek gespeeld kan worden? ,,Daar is geen plek voor in de drukke kalender", antwoordt de bondscoach. En zonder publiek? ,,Dan hoor je de coach schreeuwen, zoals bij Valencia tegen Atalanta Bergamo. Dat is niet leuk om naar te kijken.”