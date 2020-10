Koeman geeft advies aan opvolger De Boer: ‘Bijt van je af en vaar je eigen koers’

Frank de Boer werd uiteindelijk zijn opvolger bij Oranje, omdat die volgens de KNVB goed in de lijn-Koeman zou passen. ,,Dat hoor en lees ik ook, ja. Dat stoort me wel een beetje, moet ik zeggen. Daar moeten ze echt vanaf. Die zogenoemde ‘lijn-Koeman’ steeds. Hoezo, denk ik dan. Als ze bedoelen: het werken binnen de technische staf en met de spelers, oké, ja, daar had de groep een goed gevoel bij. Maar verder: er is nu een nieuwe bondscoach met zijn eigen visie op voetbal, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen manier van leiding geven. Kijk vóóruit, zou ik willen zeggen. Niet terug. Frank de Boer moet vooral doen en veranderen wat hij wil. Ik ben totaal niet meer belangrijk.’’



Hij zag en hoorde natuurlijk ook de kritiek op De Boer, na de interlands tegen Mexico (0-1) en Bosnië (0-0). Die kritiek verstomde weer na een goede interland tegen Italië (1-1), afgelopen woensdag in Bergamo. ,,In Nederland staat alles meteen ter discussie. Dat was voor Frank bijna niet te doen. Ik denk dat je daar zelf ook harder in moet zijn. Bijt als trainer ook maar van je af, zou ik zeggen. Maar dat is ook iemands karakter. En wat ik net al zei: vooral je eigen koers varen, neem je eigen beslissingen.’’