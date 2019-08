Koeman gaat nadenken als De Ligt in oktober nog niet speelt

Ihattaren

Koeman ging bij Studio Voetbal ook in op Mohamed Ihattaren, die in de voorselectie van Marokko én van Jong Oranje zit. De 17-jarige PSV’er gaf aan nog niet te willen kiezen. Volgens de bondscoach van het Nederlands elftal is Ihattaren ‘voetbalnederlander’ en kan hij komende maand sowieso niet meespelen bij Marokko. ,,Als hij voor Marokko wil kiezen, dan moet hij een traject in met vergunning en zo.”

Koeman is niet van plan om Ihatteren onder druk te zetten door hem snel in de definitieve selectie van Oranje op te nemen. ,,Wij hebben hem een signaal gegeven dat we in hem in een toekomstig Oranje-speler zien. En we houden contact met trainer Mark van Bommel van PSV. Maar de keuze is aan Ihatteren en aan zijn familie. Maar als Marokko 100.000 euro betaalt...”, aldus Koeman, die verwacht dat de komende tien spelers eerder voor Marokko zullen kiezen, zoals recent Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui hebben gedaan.