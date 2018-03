Koeman gaat met Depay aan de slag: 'Hij heeft veel kwaliteiten'

,,Hij heeft veel kwaliteiten. Ik vind het interessant om met hem aan de slag te gaan", zei de nieuwe bondscoach over de aanvaller die zijn club Olympique Lyon zondag de winst bezorgde tegen Olympique Marseille (3-2).

Koeman probeerde Depay vorig jaar nog naar Everton te halen. ,,Ik heb hem toen bij mij thuis uitgenodigd. Uiteindelijk ging hij naar Lyon. Ik denk dat er nog meer in zit bij hem en er moet meer uitkomen. Maar mijn indruk van hem na het gesprek was beter dan daarvoor. Ik vind het interessant om met hem aan de slag te gaan. Daar zijn twee mannen voor nodig. Ik, maar hij moet daar ook zelf in meegaan."