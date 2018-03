Koeman debuteert in uitverkocht huis

De Arena is uitverkocht voor de oefeninterland tegen Engeland. De KNVB meldde dat donderdag de laatste van de 51.500 plaatsbewijzen van de hand zijn gegaan. Engeland kan rekenen op de steun van 5000 fans.



Oranje speelde drie jaar geleden voor het laatst in Amsterdam voor een uitverkocht huis. Op 31 maart 2015 waren ruim 50.000 toeschouwers getuige van de oefenzege van 2-0 op Spanje. In oktober vorig jaar speelde het Nederlands elftal zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2018 in de ArenA. Voor dat duel tegen Zweden verkocht de KNVB 45.000 kaarten. Nederland won met 2-0, maar dat was niet genoeg om zich te plaatsen voor de eindronde.