KNVB ziet vooruitgang in Qatar: ‘Ze zijn nu een voorloper in de regio’

Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, hebben de acties van Oranje eraan bijgedragen dat er inmiddels tot in Qatar zelf op bestuurlijk niveau overleg wordt gevoerd. ,,Mede dankzij de spelers staat dit onderwerp nu bovenaan alle internationale agenda’s. Daar zijn we hen dankbaar voor. Maar de spelers zijn niet verantwoordelijk voor de toewijzing van het WK aan Qatar, dat waren de nationale en internationale bonden. Daarom zijn de volgende stappen vooral aan de besturen hiervan. Hiermee verhuist ‘Football Supports Change’ van het veld en gaat het terug naar de bestuurstafels. De KNVB is inmiddels gesprekspartner van onder meer mensenrechtenorganisaties, internationale vakbonden en instanties in Qatar. Deze gesprekken zijn al van start gegaan en vorige week vond een eerste bezoek aan Qatar plaats.”

Nederland is samen met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden, Zwitserland en sinds kort ook Noorwegen onderdeel van de UEFA-werkgroep die zich in samenwerking met de FIFA richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar. Deze werkgroep heeft een aantal voorlopige aanbevelingen opgesteld, zoals dat Europese landen die straks meedoen aan het WK minimumeisen stellen aan al hun leveranciers in Qatar die de rechten van de arbeidsmigranten ten goede komen. Ook zijn er aanbevelingen gedaan om de transparantie van de gesprekken en processen te stimuleren.

,,Wij geloven in samenwerking. De KNVB heeft nooit op Qatar als gastland van het WK gestemd en we zijn nog niet gekwalificeerd voor dit eindtoernooi, maar als maatschappelijke bewuste organisatie willen we wel graag duurzame veranderingen in die regio stimuleren. Tijdens ons bezoek aan Qatar vorige week konden we zelf al vooruitgang vaststellen van zaken die vaak al heel lang spelen in het land en de rest van de regio. Die vooruitgang is terug te zien in de hervormingen die onlangs versneld zijn doorgevoerd onder druk van het WK. Zo is het uit het verleden stammende Kafala-systeem afgeschaft, voor het eerst is een minimumloon ingevoerd en er mag tijdens de heetste uren van de dag niet meer gewerkt worden. Hiermee is Qatar nu voorloper in de regio. Maar er is nog veel werk te doen, ook na het WK”, zegt Gijs de Jong.