KNVB ziet niets in hervormingsplannen van UEFA

De UEFA wil toe naar een promotie- en degradatiesysteem in de Europese bekertoernooien, waardoor de resultaten in de nationale competities minder belangrijk worden. Naast de huidige Champions League en Europa League komt er sowieso over twee jaar een toernooi bij, de ‘Europa League 2'.

Vanuit heel wat landen klinkt kritiek op de voorgestelde hervormingen, vooral op het min of meer ‘gesloten’ systeem van de Champions League. Daarin handhaven 24 van de 32 deelnemers zich ieder jaar, ongeacht hun prestaties in eigen land. Het wordt daardoor voor ‘kleinere’ clubs, zoals die uit Nederland, nog moeilijker om zich te plaatsen voor het belangrijkste Europese bekertoernooi. De KNVB en de ECV zijn dan ook van mening dat het voorstel van de UEFA voor nog grotere verschillen zorgt. Ze vinden juist dat alle clubs in Europa dezelfde kansen moeten krijgen.

De Nederlandse bond en de clubs juichen het toe als er meer Europese wedstrijden komen, maar niet ten koste van de nationale competitie en het eigen bekertoernooi. In de brief aan de UEFA stellen ze dat de prestaties in eigen land nog steeds bepalend moeten zijn bij kwalificatie voor de Champions League of Europa League. De Nederlandse partijen vinden ook dat de inkomsten beter verdeeld moeten worden over de drie Europese toernooien die er over een paar jaar zijn. Ze stellen daarnaast voor om minder kwalificatierondes in de zomer te spelen, omdat de clubs hun selecties dan vaak nog niet compleet hebben.