KNVB zet Bas Nijhuis op FC Utrecht tegen Feyenoord, Pol van Boekel fluit Ajax

Voetbalpod­cast | 'Iemand van het niveau Gakpo haalt PSV niet snel binnen’

Het nieuwe jaar is begonnen en vrijdag begint de eredivisie alweer. Met voldoende vraagtekens bij Feyenoord, Ajax en PSV. En in Groningen, want wie wordt daar de nieuwe trainer? In de laatste week van het jaar overleed weer een voetballegende, Pelé. Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka.

2 januari