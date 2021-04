KNVB wil onlineracisme weren en praat met Facebook

Alle voetbalclubs uit Engeland maakten onlangs bekend dat ze komende weekeinde hun accounts op Twitter, Facebook en Instagram uitschakelen. De clubs willen dat deze platformen meer doen aan de aanpak van racisme en discriminatie online. Voetballers krijgen daar in toenemende mate mee te maken, zo concluderen de Engelse clubs. Ze riepen in februari de sociale media al via een open brief op om actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media.