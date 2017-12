KNVB wil in gesprek met clubs én supporters over extreem weer

Dit meldt de KNVB op haar website. De Nederlandse voetbalbond laat verder weten dat er al contact is geweest met Supporterscollectief Nederland, een overkoepelende organisatie voor alle supportersverenigingen en supportersgroepen van betaald voetbalclubs in Nederland.



Dit gesprek ging over de ontstane situatie van vandaag, waar na vele keuringen werd besloten twee duels (Sparta-Vitesse en FC Utrecht-Feyenoord) te schrappen van het programma vanwege de sneeuwval in Nederland. Ook clubs die vandaag niet in actie kwamen en lokale overheden worden betrokken bij de gesprekken, om samen te proberen dergelijke onduidelijke situaties in de toekomst te kunnen voorkomen. Er wordt getracht op korte termijn een groep van afgevaardigden bij elkaar te krijgen om deze kwestie te bespreken.



Op dit moment is het zo dat de KNVB samen met de thuisspelende club verantwoordelijk is voor de situatie op het veld en in het stadion. De lokale overheid gaat over de situatie buiten het stadion.