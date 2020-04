KNVB wil bekerfinale indien mogelijk op 12 juli houden

Verheijen: ‘Staat voetbal boven de natuur en de maatschap­pij?’

17:48 Raymond Verheijen (48) volgt met stijgende verbazing de discussie in voetballand over het wel of niet uitspelen van de competitie. Volgens de bekende inspanningsfysioloog is het nog maar de vraag of er in 2020 überhaupt nog wel een bal rolt.