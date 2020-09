KNVB wil amateurspeler die coronatest verzweeg twee maanden schorsen

Voetballer die besmet bleek met corona carpoolde met medespe­lers naar de wedstrijd

1 september Twee voetballers van voetbalvereniging Groot-Ammers moeten tien dagen thuis in quarantaine, omdat zij met een medespeler in de auto hebben gezeten die corona bleek te hebben. Die voetballer had niet gezegd dat hij was getest op het virus en nog in afwachting was van de uitslag.