KNVB-voorzitter: ‘Super League gaat niet werken, omdat het iets kunstmatigs heeft’

door Maarten Wijffels Na 12 jaar Michael van Praag heeft Nederland een nieuwe stem in het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond. Just Spee werd tijdens het UEFA-congres van 55 bonden in Montreux gekozen. Komende vrijdag is al meteen zijn eerste bestuursvergadering. Spee: ,,Uiteraard is de Super League dan hét grote thema.’'

,,Dat er eensgezindheid is. Eén van de duidelijke pijlers onder het Europese voetbal is een vorm van solidariteit. Een aantal clubs wil die gedachte nu verlaten. Die gaan voor zichzelf. Maar je kunt beter in solidariteit investeren, zodat je als geheel groter wordt en sterker uit de coronacrisis komt.’'

,,Omdat dit een instituut is waar veel besloten wordt over het voetbal in Europa. En het internationale aspect wordt steeds belangrijker. We zijn een relatief klein landje, maar we zijn wel groot in het voetbal en je hebt als Nederlands bestuurslid de kans om beleid te beïnvloeden. Vaak komen de meest innovatieve ideeën van kleine landen. Dat viel me al op toen ik CEO bij Endemol was. Grote landen zijn vooral bezig het schip drijvende te houden. Recente spelregelveranderingen, de VAR; innovaties waarin de KNVB bijvoorbeeld een grote rol had.’'