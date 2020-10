KNVB-voorzitter Just Spee: ‘Super League zou een vergissing zijn’

Door Marijn Abbenhuijs en Sjoerd Mossou



FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu trad in de afgelopen week af met een veelomvattende, nogal verpletterende boodschap. De Spaanse club is akkoord over deelname aan de Europese Super League, een afgesloten competitie met de grootste clubs ter wereld.



Een initiatief dat enorme gevolgen dreigt te hebben voor het internationale voetballandschap, met een elite van topclubs die nóg rijker en machtiger wordt. Juist nu maakt Just Spee (55) bekend dat hij zich kandidaat stelt om toe te treden tot het UEFA Executive Committee, als opvolger van Michael van Praag.



Maar wat denkt Spee daar te bereiken? Staat een voetballand als Nederland niet volledig machteloos tegen de kracht van de grootste Europese topclubs? En hoe denkt een nieuwkomer als Spee, voormalig topman, bedrijvendokter en voorstopper van de Koninklijke HFC uit Haarlem, een weg te vinden in de politieke jungle van het Europese voetbal?