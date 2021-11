KNVB vol ontsteltenis over nieuwe maatregelen: fans waarschijnlijk niet langer welkom in voetbalstadions

Het Nederlands elftal speelt het laatste duel in van de WK-kwalificatie waarschijnlijk zonder fans. De wedstrijd tegen Noorwegen, dinsdagavond in de Kuip, wordt in een leeg stadion gespeeld vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet hakt vandaag definitief de knoop door.

Volgens de maatregelen die het demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij de persconferentie van vandaag bekend gaan maken, zal geen publiek welkom zijn bij topsportwedstrijden. Het kabinet voert nog wel discussie over topsportwedstrijden zonder publiek.

Het gaat hier niet alleen om het duel van het Nederlands elftal tegen Noorwegen, dinsdagavond, maar ook de eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en andere competitiesporten op het hoogste niveau worden getroffen. Ook de wedstrijd van PSV in de Europa League tegen Sturm Graz op donderdag 25 november zal dan zonder fans worden gespeeld. Ajax (bij Besiktas in Champions League), AZ, Vitesse en Feyenoord, uitkomend in de Conference League, spelen de komende weken hun Europese wedstrijden op vreemde bodem.

Later deze maand staat de World Cup shorttrack op de rol. Dit telt mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Peking begin volgend jaar. Ook daar zal dan geen publiek bij zijn. Als de maatregelen doorgang vinden, gelden deze tot 4 december.

Volledig scherm Oranje zal waarschijnlijk niet gesteund worden door de fans, zoals hier op het afgelopen EK. © Pim Ras Fotografie

Grote ontsteltenis

De KNVB en het betaald voetbal hebben met grote ontsteltenis kennisgenomen van de mogelijk nieuwe coronamaatregelen, zo laat de voetbalbond weten in een statement. ,,Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt. Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond, en toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen.”

Quote Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrij­den met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabe­smet­tings­haar­den Statement KNVB De voetbalbond vervolgt: ,,In de stadions zit men op een stoel in de buitenlucht, terwijl bezoekers van sectoren die nu niet of minder worden geraakt door de maatregelen binnen zitten of juist constant door elkaar lopen. We hebben tienduizenden euro’s per locatie geïnvesteerd om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers. Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD. We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de pilots met het coronatestbewijs. Hierdoor hebben we (wetenschappelijke) kennis en ervaring opgedaan die we met andere sectoren konden delen. De controle van het coronatoegangsbewijs verrichten wij al heel lang met zelfs een 100% score en dat verloopt in het betaald voetbal probleemloos.”

Volgens de KNVB gaan mensen nu binnen, met elkaar, de wedstrijden kijken. Iets wat volgens de voetbalbond juist meer besmettingen op kan leveren: ,,Wij volgen de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, maar de zojuist bekendgemaakte maatregelen die het betaald voetbal treffen hebben geen positief effect want er zijn al geen besmettingshaarden in de stadions. Dit is vooraf bekend, dus waarom toch publiek verbieden? Het spelen voor publiek vormt de basis van het betaald voetbal en de voetballiefhebbers konden al anderhalf jaar niet of nauwelijks wedstrijden bijwonen. Zij zijn opnieuw de dupe van een falend overheidsbeleid. Het voetbal is niet het probleem maar lijkt nu toch weer te worden gestraft.”

Reactie KKD

De voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie wachten nog in spanning af: mogen ze dit weekeinde wel of geen publiek ontvangen? Het lijkt erop dat het kabinet de stadions met ingang van zaterdagavond 19.00 uur weer enkele weken wil sluiten voor bezoekers, ter bestrijding van het coronavirus. Dat zou betekenen dat FC Eindhoven vlak daarvoor nog mét publiek in het Jan Louwers-stadion kan spelen tegen FC Dordrecht.

Volledig scherm Fans van De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops

Het duel in Eindhoven begint om 16.30 uur. ,,Een tijdstip dat niet zo in trek is bij de supporters”, zegt een woordvoerder van FC Eindhoven. ,,Het belooft niet heel druk te worden. We hebben vooralsnog 1800 tot 1900 kaarten verkocht. Maar wie weet volgt nu ineens een stormloop omdat het mogelijk voorlopig de laatste wedstrijd met publiek is. We wachten af wat de besluitvorming wordt.”

Zondag staan in de Keuken Kampioen Divisie drie wedstrijden op het programma. De Graafschap - Telstar is om 14.30 uur de eerste. De ‘Superboeren’ hebben al bijna 10.000 kaarten verkocht voor het duel op De Vijverberg. ,,Intern praten we al over wat de mogelijke consequenties van de nieuwe maatregelen zijn”, aldus een woordvoerder van De Graafschap. ,,Maar we wachten eerst het officiële standpunt van de overheid en de KNVB af. Het is even spannend nu.”

In Doetinchem staat zondag een huldiging op het programma van de ploeg die in het seizoen 1990-1991 onder leiding van trainer Simon Kistemaker kampioen werd in de eerste divisie. Het is de bedoeling dat de spelers uit de ploeg, onder wie de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag en Hans Kraay jr., voor de aftrap een ereronde lopen door het stadion. De nieuwe maatregelen zorgen er waarschijnlijk voor dat dit niet doorgaat.

Fortuna legt kaartverkoop stil

Fortuna Sittard heeft, vooruitlopend op het kabinetsbesluit, al besloten om de kaartverkoop voor de komende twee wedstrijden stil te leggen. Het gaat om de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (20 november) en het thuisduel met FC Groningen (27 november).