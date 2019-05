KNVB: Veranderingen eredivisie staan niet vast

,,Het zou natuurlijk best kunnen dat iedereen elkaar weet te vinden”, aldus de zegsman van de nationale voetbalbond. ,,Maar het is nog wel voorbarig. Hier gaat namelijk niet alleen de eredivisie over. Er zijn nóg drie partijen die hier iets over moeten zeggen. De beslissing moet uiteindelijk worden genomen door het bestuur betaald voetbal van de KNVB. De spelersraad CSR moet ook een advies uitbrengen. Zij vertegenwoordigen alle spelers. En het lijkt me ook belangrijk wat FOX Sports ervan vindt. Zij zenden de wedstrijden rechtstreeks uit en hebben afspraken gemaakt.”

Clubs die de groepsfase van de Champions League of Europa League bereiken, hoeven vanaf nu wel minder wedstrijden te spelen in het nationale bekertoernooi. Zij stromen pas in als er nog 32 clubs over zijn, dat is de eerste ronde nadat de groepsfase van de Champions League en Europa League is afgerond.