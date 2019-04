KNVB: tweede goal PSV blijft voorlopig nog op naam Sadilek

De KNVB zegt nu dat het niet het geval is. ,,We hebben een protest ontvangen van PSV maar dat is nog niet behandeld. We werken bij de KNVB met wedstrijdformulieren en daarop is nog niets veranderd zolang het protest in behandeling is. Dat is de procedure die we volgen”, zegt een woordvoerder van de bond. ,,We hopen begin volgende week een besluit te nemen.”