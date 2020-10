KNVB trekt de teugels aan wat betreft de coronaprotocollen bij clubs

De KNVB gaat scherper toezien op het naleven van de coronaprotocollen bij club. De voetbalbond is anders bang dat de voortgang van de competitie onder druk komt te staan. De afgelopen weken zijn er al vijf wedstrijden in het betaalde voetbal uitgesteld vanwege coronagevallen binnen clubs.

Door Nik Kok



,,Dat kan niet onbeperkt zo doorgaan natuurlijk”, zegt een woordvoerder van de KNVB die zijn hoop uitspreekt dat de eredivisie straks niet de eerste West-Europese competitie is die stilgelegd moet worden. De bond hanteerde aanvankelijk de UEFA-regel dat een club nog dertien spelers en een keeper moet kunnen opstellen als absoluut minimum om een wedstrijd door te laten gaan maar inmiddels is men overgegaan tot maatwerk. ,,Omdat elke specifieke wedstrijd apart bekeken moet worden. Bij de ene club is er plotseling sprake van een coronageval en kan er moeilijk gehandeld worden.”

Quote Als uit bron- en contacton­der­zoek blijkt dat anderen te dicht in de buurt waren van een positief geteste speler, dan moeten die spelers ook in quarantai­ne en wordt de hele club geraakt Woordvoerder KNVB

Zeker nu het aantal coronagevallen in het land begint op te lopen kijkt de KNVB streng naar het naleven van de coronaprotocollen. ,,Zo wordt er door de GGD goed gekeken naar de hoe de besmettingen tot stand zijn gekomen. Houden de clubs zich aan de regel dat er met twee bussen naar wedstrijden moet worden gegaan bijvoorbeeld? Na de training moeten de spelers niet bij elkaar in de auto stappen. Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat anderen te dicht in de buurt waren van een positief geteste speler, dan moeten die spelers ook in quarantaine en wordt de hele club geraakt.”

Rotterdamse derby onzeker

Als een wedstrijd uitgesteld moet worden vanwege een tekort aan spelers kan de aanklager betaald voetbal in actie komen. Die zal onderzoeken of de club nalatig is geweest bij het naleven van de protocollen. Dat zou kunnen leiden tot een straf.

Voor komend weekeinde is het nog onzeker of de Rotterdamse derby Sparta-Feyenoord door kan gaan vanwege coronagevallen bij Sparta. Vanochtend kwam het bericht naar buiten dat bij PEC Zwolle ook een coronageval is geconstateerd.

