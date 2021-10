KNVB start vooronderzoek naar veelbesproken spandoeken van NEC-fans

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord gaat de volgende ronde bereiken, dat kan niet meer mis’

7:30 Na een Europees avondje ’schaken op 4 borden’ bespreken Johan Inan en Hidde van Warmerdam de wedstrijden uit de Europa League en de zogenoemde ‘Jut&Jul League’. Feyenoord, Vitesse en AZ wonnen hun wedstrijden, PSV wist alleen niet te winnen. AS Monaco, met scorende Boadu, was in Eindhoven te sterk en dat geeft weinig hoop voor het bereiken van de volgende ronde. En ook richting de topper in de Eredivisie tegen Ajax komende zondag was het geen prettige uitslag.