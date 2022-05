KNVB past reglement aan: in play-offs tellen uitdoelpunten niet meer dubbel

Brandweer­man Ed blust zoveelste binnen­brand­je: ‘Uitspraken Hilterman veroorza­ken onrust, alleen jongens nodig met focus op NAC’

De kampioensspeech van Jeredy Hilterman in Emmen van afgelopen zaterdag komt hem duur te staan. De spits van NAC is tot nader orde uit de selectie gezet, traint voorlopig apart van de groep en ontbreekt vrijdag tegen Excelsior in de allesbeslissende en laatste competitiewedstrijd.

1 mei