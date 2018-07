KNVB opent centrum voor videorefs: 'De Duitsers zijn nu al stikjaloers'

Vanaf volgende week is er ook videoarbitrage in de eredivisie. De Video Assistent Referee (VAR) volgt vanuit Zeist de wedstrijden en geeft vanuit de fonkelnieuwe ruimte op het bondsterrein advies als de scheidsrechter op het veld iets mist of verkeerd ziet. Net als op het afgelopen WK kan dat een onreglementair doelpunt zijn, maar ook een strafschop, rode kaart of een identiteitsverwisseling.



De KNVB heeft het Replay Center ingericht in het al even nieuwe Voetbal Innovatie Centrum in Zeist. Directeur betaald voetbal Eric Gudde is blij met het eindresultaat, dat bestaat uit vijf werkruimtes met in totaal meer dan veertig televisieschermen. ,,Ik vroeg me toch af wat de Duitsers hiervan zouden vinden. Nou, bij de oplevering waren er een paar Duitsers en ze waren direct al stikjaloers.”



,,Voor ons was het niet de vraag of, maar wanneer we het zouden invoeren”, vult Gijs de Jong aan. De secretaris generaal van de bond is al zo’n vijf jaar met videoarbitrage bezig. ,,Ik ben trots op de volgende stap, maar er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. We hebben net een geweldig WK gehad waar de VAR van toegevoegde waarde was, maar het kan nog beter om het voetbal eerlijker te maken.”.